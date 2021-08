Visita a la casa de Kazuo Umezz  

Estamos en la casa de Wally. No, no es la casa de Wally, es la casa de Kazuo Umezz, que si no eres un gafotaku probablemente no sabrás quién es. Y si no eres uno de los 500 que compraron Aula a la deriva, tampoco sabrás quién es. Pero deberías. [...] No os penséis que si os presentáis por las buenas y llamáis a la puerta os van a hacer un tour por la casa. No queremos que el maestro nos maldiga por hacer que cientos de fans se presenten en su casa. Aunque con los pocos que compramos Aula a la deriva, tampoco van a ser muchos.