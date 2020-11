¿Y si el virus se trasmite en soledad?

Tras muchos meses leyendo y escuchando a los incontables entendidos que pululan en los medios de comunicación, empiezo a sospechar que la COVID-19 cuando de verdad es contagiosa es cuando estamos en solitario, aislados, sin vernos con nadie. A mí también me suena raro, porque mi humilde lógica me invitaba a pensar que para que haya contagios debía de haber al menos dos personas, pero tras todo lo que veo, no me queda otra que modificar mis ideas previas. Porque no puede ser que todo sean fake news.