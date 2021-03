El virus que se propagó con el turismo y acabó con los turistas

(...) Entre los mitos sobre el turismo que Iván Murray y Ernest Cañada ponen más empeño en desarmar destaca el de la teórica riqueza que genera. No es que no genere riqueza, matizan, sino que los beneficios de este negocio están concentrados en unos pocos grupos empresariales. Una concentración que la última crisis no ha hecho más que acentuar y que la actual situación de emergencia sanitaria va a catapultar, aventuran.