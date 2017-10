Virgin Hyperloop One: Richard Branson invierte en Hyperloop One

Hyperloop One, conocida por su interés en crear túneles para trenes de alta velocidad, ahora se llamará Virgin Hyperloop One, pues dice Branson que la empresa estadounidense "aceptó" colocar Virgin en el nombre tras la inversión de una cantidad que no se hizo pública. La empresa además de seguir con el desarrollo del tren superrápido sigue con un concurso global para que varios países en todo el mundo compitan para dar espacio al tren y conectar sus ciudades.