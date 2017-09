Ayer me dijeron eso en tuiter, mintiendo, dijeron que yo defendía que no se hiciera nada cuando agreden a una víctima. Me dijo eso alguien que seguro no ha estado en un juzgado de violencia de género ni una puta vez en su vida. Eso me dijeron ayer. Y hoy, me he encontrado a Carolina y como siempre que la veo, le he preguntado "¿todo bien Carolina? Y ella me sonríe y me dice, sí. Y mi corazón se alegra.