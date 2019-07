Violaciones múltiples: Anatomía de dos ‘manadas’

Más allá del mínimo de agresores que han de participar para que sea considerada como tal (dos o más), hay varios elementos comunes que subyacen a este delito cuya visibilidad ha crecido en los últimos años y para el que no hay datos oficiales, aunque el portal Geoviolencia Sexual contabiliza 125 desde 2016, 34 en lo que va de 2019. No hay consenso entre las expertas sobre si esa subida equivale a más casos o se denuncia más. No existe un perfil definido para estos agresores sexuales, aunque observan una constante: son jóvenes.