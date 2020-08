Ayer me informaba "el vino de un amiguete", porque el amiguete sin vino no me lo habría contado, de algo lo suficientemente grave para denunciarlo de inmediato si fuera cierto. Yo no sé si el hecho es cierto por lo tanto no me atrevo a denunciarlo sino a reflejarlo como un rumor con visos de ser cierto y extrapolable a otros muchos negocios y sectores...