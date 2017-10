El vino de los reyes y el rey de los vinos... de la Antigüedad

Como bien reza el dicho en latín “De gustibus non est disputandum” (“sobre gustos no se disputa” o su equivalente “sobre gustos no hay nada escrito”), es difícil y arriesgado lo de calificar un producto como el mejor, y más cuando el producto del que estamos hablando es el vino… de la Antigüedad. Así que, a falta de guías de referencia como Peñín o Parker y sirviéndonos de los textos clásicos, me atrevería a calificar como los mejores vinos de la Antigüedad el Commandaria y el Falerno.