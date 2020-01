Viñetas para que hasta Rajoy entienda por qué la filosofía es importante

Con Filosofía en viñetas, Michael Patton y Kevin Cannon proponen un viaje de 2.500 años para conocer los mayores exponentes del pensamiento occidental. "Nos encontramos con chicos y chicas que no tienen ni idea, que no se hacen preguntas porque no les hemos enseñado", afirmó a este periódico la Red de Profesores de Filosofía. En la misma línea se sitúa Patton, al que le preocupa cómo "los campos que muchas personas creen mejor para conseguir trabajo son bastante malos para modelar y enseñar un pensamiento crítico".