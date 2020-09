Villarejo: "Soy la polla de bueno en mi trabajo; llevo 30 años haciéndolo y nunca he fallado"  

"Soy la hostia en mi trabajo, soy la polla de bueno porque llevo 30 años haciéndolo y nunca he fallado. ¡Nunca! Por eso las cosas más delicadas de este puto país me las encargan a mí, ya sea la izquierda, la derecha, el centro, su puta madre… " El comisario hoy en prisión reprochó al chófer de Bárcenas durante la 'Operación Kitchen' que no le hubiera dado a él una copia del material sensible robado al ex tesorero del PP y sí a un subordinado suyo cuando el "director de orquesta" era él.