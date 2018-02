Villarejo, Inda y Cerdán intentaron un tercer chantaje a Casa Real con el romance de Juan Carlos y Marta Gayá  

Verano de 1993, Palma de Mallorca. Mario Conde, tras comprar el 50% de la revista Época, le asegura al rey Juan Carlos I: "Majestad, aquí ya no se volverá a publicar ninguna foto suya". Marzo de 2017: el digital de Eduardo Inda publica una grabación del monarca emérito a un amigo que data de los años 90, en la que asegura que "nunca he sido tan feliz", en referencia al romance que mantiene con Marta Gayá, una mujer de la alta sociedad mallorquina y que continúa manteniendo una estrecha relación con el ex jefe de Estado.