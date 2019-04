El exdirector del diario de Unidad Editorial asegura en su libro 'El Director' que "Moncloa forzaba el despido de periodistas incómodos". También cuenta que en su encuentro con Felipe VI en Zarzuela, el rey le confesó: "Esto es una democracia y, si algún día una mayoría no me quiere, no tendré problema ninguno en marcharme y dedicarme a otra cosa".