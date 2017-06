Villarejo denuncia presiones para que no declare en Andorra por los datos de los Pujol

El comisario ya jubilado ha sido citado como testigo tras la querella presentada por el ex presidente de Banca Privada de Andorra (BPA) Higini Cierco contra dos agentes españoles por coaccionar supuestamente a directivos de esta entidad financiera para lograr información de las cuentas de la familia Pujol en el Principado. Villarejo ratificará el contenido de cuatro notas informativas redactadas por él en las que acusaba al ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policia Marcelino Martín-Blas de presionar al ex CEO de BPA.