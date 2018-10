Villarejo y Castaño planearon un servicio de información para rusos con un diplomático

Transcripción de la conversación entre Villarejo y García Castaño sobre un posible negocio de venta de información privada a un diplomático ruso. Villarejo comenta que se podrían llevar una cantidad sustanciosa de dinero, a lo que García Castaño responde que con menos se conformaba. No obstante, Villarejo le replica que esto conllevaría trabajar sus ocho horas diarias, lo cual no es su estilo y que no es como en la policía, que tienen un equipo para que trabaje mientras ellos se dedican a "tocarse la polla".