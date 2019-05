Villacís revive su escrache: "Me protegía la tripa porque temía que me golpearan"

Begoña Villacís dice que Inés, en la tripa, ha sido la más movida de sus tres hijas. Faltan menos de veinticuatro horas para que la candidata de Ciudadanos dé a luz en la Fundación Jiménez Díaz, un hospital público madrileño muy cerca de casa de sus padres. Eso la tranquiliza. En pleno San Isidro, fue acosada por varias decenas de radicales. "Yo me protegía la tripa pensando que me podía tropezar o que quizá me lanzaran algo", confiesa prendida del recuerdo.