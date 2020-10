Villa Meliquina, donde los “no” hacen la diferencia

Villa Meliquina es una aldea en el corazón de la Patagonia Argentina generosa con el turista. Agreste, en lugar de comodidades típicas ofrece naturaleza en su esplendor. Villa Meliquina tiene una particularidad que comienza con el «no tiene» que espanta a muchos, pero que atrae a otros tantos. No tiene asfalto ni electricidad. Tampoco gas, agua o teléfono. No tiene televisión (ni por cable, aire o TDA), no tiene supermercado ni shopping, las calles no tienen nombre, no hay alumbrado público ni estaciones de servicio.