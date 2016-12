VIH 2016: nos siguen matando (opinión)

5 meneos 13 clics

Vivir con VIH hoy en día para mí no es temerle al virus, es temerle a que un día me canse de lidiar con la ponzoña de la gente. Y creerme que el veneno soy yo. Cada vez que alguien me felicita por ser visible me duele. Si mi visibilidad es un acto para alabar, significa que miles viven en el closet. Vivir con VIH es doler en la fatiga de la eterna ignorancia ajena. Es saber poco de uno mismo porque no podemos hablar abiertamente de lo que somos, tenemos, vivimos. Hablar, visibilizar, dar la cara nos expone a un peligro mayor que el virus,,,