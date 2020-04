Vigilancia mentirosa

Parece que ya han empezado a vigilar nuestros desplazamientos buceando en las entrañas de nuestro móvil. Este espionaje no ha causado ninguna reacción entre la ciudadanía. Tampoco me extraña demasiado esta pasividad que linda en la mansedumbre, sin embargo a uno, se trata de simple dignidad si quieren ustedes un tanto rancia, le toca bastante las narices tal cotilleo. Desde luego nos han explicado que el seguimiento no desvelerá nuestros nombres, se trata de trazar el mapa de nuestras caminatas para así establecer estadísticas...