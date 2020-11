Vietnam. Brote epidémico en pollos. Cepa H5N1 [VIE]

En los últimos días, han aparecido muchos brotes en ganado (peste porcina) y aves de corral en la provincia de Long An, de Vietnam. Las autoridades locales están haciendo esfuerzos para acabar con la epidemia y evitar que la enfermedad se propague.El 10 de noviembre, las autoridades del distrito de Can Duoc, provincia de Long An, destruyeron alrededor de 12.000 pollos infectados con la gripe H5N1 en un hogar de la comuna.