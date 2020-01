Otros tramos en riesgo de caer fueron contenidos por grúas de la empresa constructora a cargo de los trabajos de remplazo del muro fronterizo. “Si el muro no aguantó unos vientecitos no me imagino que pudo haber pasado con una caravana de centroamericanos hondureños o con una pandilla de mexicanos que lo pudieron haber despedazado para venderlo al kilo de fierro", dijo con sorna uno de los testigos.