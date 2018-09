Viejos gastarbeiter yugoslavos

"Y la fecha escogida para la visita de Vuk es, precisamente, el veinte aniversario de la caída del muro. Su tío no tiene nada que celebrar. Recorre las calles mientras la gente vuelve a brindar con champán y, casualmente, se cruza con unos estadounidenses enloquecidos. Gritan: «¡Nosotros ganamos!» y emiten agudos aullidos. El yugoslavo les mira con desdén y cuando le preguntan si no comparte su alegría, les contesta que no. Que vivía mejor antes. «Construiré un nuevo muro, pero veinte metros más alto», sentencia"