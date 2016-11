La nueva Convergència se desinfla y pierde más de la mitad de militantes

10 meneos 32 clics

8 anónimos 2 2 compartir:

actualidad karma: 64

Los viejos militantes de Convergència, como los viejos rockeros, nunca mueren. Ni se cambian de chupa. El nuevo partido de Artur Mas, Partit Demòcrata Europeu Català (PDECAT) —o como se llame al final, puesto que este no es su nombre definitivo hasta que haya resolución administrativa—, no consigue arrastrar a los tradicionales afiliados que tenía la veterana formación, que hasta hace poco era el partido más fuerte de Cataluña. Hoy, el PDECAT no es ni la sombra de lo que fue la vieja Convergència Democràtica (CDC).