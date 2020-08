Viejofobia: hoy los viejos son la minoría más discriminada de Occidente

Curioso. Tengo que hacer un esfuerzo para escribir “viejo” en vez de “anciano”. Me ha empezado a sonar mal esta hermosa palabra y es muy mala señal. La gente que cree que con los eufemismos salva el mundo está equivocada. No se dan cuenta de que ocurre lo contrario. El eufemismo es la claudicación del lenguaje ante una realidad discriminatoria. La palabra “negro” no tiene de malo, nada, como no lo tiene ser negro, pero suficientes idiotas usándola despectivamente pueden conseguir que suene hiriente. Lo mismo pasa con “viejo”.