El viejo truco de la patria

Es por eso y por lo que yo entiendo como “patriota” que estoy mucho más cerca de todos aquellos con los que comparto lengua y me enseñan a habar sus lenguas que con los que intentan imponer cuál debemos hablar. Me siento mucho más cercano y compatriota de aquellos con los que comparto una paella que con los que intentan apelar a un sentimiento que no brota en mí.