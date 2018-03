Videojuegos poco conocidos que deberías conocer

La fama es un atributo que pocos pueden recibir, no sería “fama” si no fuese así, en el caso de los videojuegos esta realidad no cambia, pues como bien se sabe no todos los títulos pasan a la historia. Sin embargo, se suele creer que el olvido es algo merecido y esto es ajeno a la realidad, debido a que muchas buenas obras, en este caso: títulos de videojuegos que deberían gozar de cierta fama por siempre, perecieron en el silencio por una u otra razón, es por ello que a continuación se te brindará una lista de ellos.