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VÍDEO | Wyoming estalla por las críticas a Lamine Yamal: “El problema es el mundo”
El presentador de ‘El Intermedio’ defiende la protesta del futbolista y critica las reacciones ...
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wyoming
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lamine yamal
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palestina
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#1
laruladelnorte
El mundo al revés...cuando protestar por estar en contra de un genocidio puede traer consecuencias al que protesta.
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#10
Jack29
*
A ver si lo he entendido bien.
Decadas de nazis en las gradas, cantando cosas nazis, haciendo el saludo nazi, con estetica nazi, con varios asesinatos a espaldas e innumerables actos violentos, exhibiendo banderas y simbolos fascistas y anticonstitucionales:
-> Y una reivindicacion por la solidaridad con un pueblo victima de un genocidio se critica por politizar el deporte?
-> Cuando ya se hizo reciente y merecidamente con el pueblo ucraniano?
--> Alguien me puede decir que clase de hijos de puta piensan asi?
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#2
mikhailkalinin
Me parece muy bien que esté sensibilizado por los crímenes contra la humanidad que se han producido en Gaza. Vamos a ver si tiene la misma sensibilidad por el pueblo Saharaui.
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#3
YeahYa
#2
Lo del pueblo saharaui es mucho menos visible que lo que ocurre en Gaza, y ahí es donde lo tienen jodido.
Marruecos es más habilidoso para reprimir sin meterse encima el foco mediático, mientras que los de Israel están en plan hooligan al que le importa todo una mierda. Es triste pero el mundo actúa cuando algo es MUY LLAMATIVO, y va seguir siendo así.
¿O alguien se preocupa mucho de Sudán? Nadie. Solo las cuatro personas que se informen voluntariamente de ello y ya.
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#4
Sergio_ftv
#2
Hay más pueblos en la misma situación, eres un insensible.
El garrulismo no debería ser una filosofía que se adopte como guía del día a día, pero por desgracia muchos lo hacen. Lamine puede reivindicar lo que le sale de los eggs, por tanto ha hecho muy bien teniendo en cuanta a las coacciones y ataques contra su libertad que se va a encontrar a partir de ahora.
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#5
chochis
#2
mira! Una falacia!
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#7
mikhailkalinin
#5
¿Falacia tiene que ver con falo?
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#8
sivious
#2
Me parece muy bien que te preocupes por el pueblo Saharaui, espero qeu te preocupes tambien por el pueblo de Sahel igual.
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#9
mikhailkalinin
#8
Actualmente me preocupa mucho el pueblo de Villota del Páramo. Ha rechazado un hermanamiento con Luelmo de Sayago.
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#11
sivious
#9
Asi me gusta que te preocupes de todos y cada uno de los conflictos que hay actualmente tal y como le pides a Wyoming
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#12
mikhailkalinin
*
#11
A Wyoming no le pido nada. He estado tomandome unas cervezas con él. Es a Lamine Yamal. Hay gafas de lectura muy buenas y baratas, y te las venden en lotes de colorines para conjuntar con el outfit. Mi madre se compró tres en Amazon que le quedan divino.
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#13
Jack29
#2
estan disparando en la cabeza a niñas pequeñas en palestina. Dejate de payasadas.
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#6
Tannhauser
*
"
ferrallistas, cantantes de ópera, tornero-fresador
". Qué grande.
A Hansi Flick no le ha gustado porque es alemán y ya sabemos las tendencias de los alemanes hacia lo nazi.
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#14
jormanceles
Para una vez que un futbolista se moja por algo cabal...
2
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Decadas de nazis en las gradas, cantando cosas nazis, haciendo el saludo nazi, con estetica nazi, con varios asesinatos a espaldas e innumerables actos violentos, exhibiendo banderas y simbolos fascistas y anticonstitucionales:
-> Y una reivindicacion por la solidaridad con un pueblo victima de un genocidio se critica por politizar el deporte?
-> Cuando ya se hizo reciente y merecidamente con el pueblo ucraniano?
--> Alguien me puede decir que clase de hijos de puta piensan asi?
Marruecos es más habilidoso para reprimir sin meterse encima el foco mediático, mientras que los de Israel están en plan hooligan al que le importa todo una mierda. Es triste pero el mundo actúa cuando algo es MUY LLAMATIVO, y va seguir siendo así.
¿O alguien se preocupa mucho de Sudán? Nadie. Solo las cuatro personas que se informen voluntariamente de ello y ya.
El garrulismo no debería ser una filosofía que se adopte como guía del día a día, pero por desgracia muchos lo hacen. Lamine puede reivindicar lo que le sale de los eggs, por tanto ha hecho muy bien teniendo en cuanta a las coacciones y ataques contra su libertad que se va a encontrar a partir de ahora.
A Hansi Flick no le ha gustado porque es alemán y ya sabemos las tendencias de los alemanes hacia lo nazi.