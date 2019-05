Video: Tesla Model S misteriosamente se incendia en el garaje [ ing ]  

Un Tesla se incendió mientras estaba estacionado en un garaje en San Francisco. Este automóvil en particular era un Modelo S y aunque la causa no se conoce en este momento, los informes indican que el automóvil eléctrico no estaba enchufado o cargando en el momento en que se encendió el incendio. Los bomberos de San Francisco están investigando la causa del incendio que parecía comenzar en o cerca de la llanta trasera derecha del automóvil.