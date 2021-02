Un vídeo de otra polémica detención de la Policía Local de Arrecife

En las imágenes se ve a varios agentes intentando dar el alto a una mujer, aunque por lo que se escucha no había intención de detenerla. "Espere", "póngase allí" y "luego se puede ir" son algunas de las frases que se oye decir a los policías. La discusión sigue después subiendo de tono y tres personas más intentan acercarse, hasta que uno de los agentes empuja a la mujer y termina reduciéndola en el suelo, mientras los vecinos gritan desde las ventanas recriminándole su actitud. "Así no", "no pegue a la chica", "es un abuso de autoridad".