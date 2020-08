El vídeo que muestra los nuevos nichos construidos por la Covid  

"Estoy en el cementerio de La Almudena; he venido a visitar a un primo, a los abuelos y a mi madre, y me encontré con esto. Estos nichos hace seis meses no estaban aquí". Son las duras declaraciones de Esther García, tras ver desolada como el cementerio al que suele acudir a visitar a sus familiares se ha llenado de nuevos nichos construidos por el exceso de muertes a causa de la pandemia de coronavirus.