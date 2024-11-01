Vídeo | Las imágenes ocultas del PSOE: un Comité General marcado por gritos de "pucherazo" y máxima tensión  

Se han publicado por primera vez imágenes inéditas del Comité Federal del PSOE celebrado el 1 de octubre de 2016, una reunión clave que terminó con la salida de Pedro Sánchez como secretario general del partido; lo ha hecho el diario digital The objetive. El material, recuperado durante la elaboración del libro Todos los hombres de Sánchez, recoge el desarrollo íntegro de una jornada marcada por el enfrentamiento interno. Entre los asistentes, se escucharon gritos de "¡Pucherazo! ¡Cobardes, sinvergüenzas!", en una jornada que dejó imágenes de f