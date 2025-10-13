edición general
Vídeo | Una gran explosión sacude El Cairo antes de la llegada de Trump

Una gran explosión sacude El Cairo antes de la llegada de Trump  

Mientras líderes mundiales se reunían en una cumbre de paz sobre Gaza, una violenta detonación destrozó ventanas a kilómetros de distancia en El Cairo. Las autoridades intentan minimizar el incidente

"Aunque las causas del incidente siguen sin confirmarse oficialmente, varios usuarios en redes sociales afirmaron que la explosión se originó dentro de una base militar. Sin embargo, los medios estatales egipcios restaron importancia al suceso, asegurando que el humo provenía de una obra en construcción"

La tipica construccion que explota y revienta los cristales de todo el mundo a quilometros.
Los medios estatales:  media
#1 Y ojo yo no tengo ni idea de lo que ha sucedido, no se me malentienda
Pero tampoco me sorprenderia nada a estas alturas
Vaya hongo nuclear hacen las obras en Egipto.
