Video entrevista | Consciencias de otros mundos | Ft. Ricardo González Corpancho

Ricardo es un reconocido testigo de encuentros cercanos, investigador y escritor peruano, autor de veinte libros sobre el fenómeno ovni. Ha dado la vuelta más de cien veces al mundo tras la pista de enigmas convirtiéndose en uno de los contactados con mayor credibilidad en el mundo. Su última serie “La nave del tiempo” en Gaia se ha convertido en una de las más vistas. Éste es un episodio fascinante y revelador. Ricardo con su gran experiencia y testimonio nos lleva a conocer un mundo apasionante y misterioso.