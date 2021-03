El vídeo de Andrea Matarí, la hija de un diputado del PP, pidiendo a Celaá que no cierre la educación especial

En las redes sociales se ha vuelto a mover hoy el vídeo de la hija del diputado grabado en noviembre del 2020 en defensa de la educación especial. "Me llamo Andrea Matarí, tengo 24 años, trabajo en Accentur, fui a la Universidad Autónoma de Madrid. Todo esto lo he conseguido porque estudié 15 años en un colegio de educación especial, en el Colegio María Corredentora. Los colegios de educación especial son necesarios para que las personas como yo tengamos oportunidades de trabajo y de integración. No los podéis cerrar, por favor."