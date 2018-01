"Me duele el alma rebuscar en la basura, pero no me avergüenza porque no robo a nadie", dice un vendedor del mercadillo. "Me duele meter las manos entre las basuras. La sensación que tengo es muy mala, pero es la única escapatoria. Algunos se te quedan mirando, oyes como una niña le pregunta a su madre qué estás haciendo y se te hace muy duro, pero, al menos a mí, nadie me ha dicho nada nunca. Mejor, porque ya tengo bastante con lo mío".