La vida sin filtros, sin sentido y sin conspiraciones

En Better Things la vida no tiene más sentido que la vida en sí. No hay explicaciones ni maldiciones ni salvaciones. Tampoco hay caminos de perfección ni exigencias de virtud ajenas. Nadie quiere que los demás sean mejores ni se lamenta por no ser mejor. Es la vida como la vivimos quienes espiamos las conversaciones ajenas, convencidos de que la comedia y la tragedia son puntos de vista que no afectan a los hechos. Sé que el mundo de los conspiranoicos es más acogedor...