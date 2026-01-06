edición general
1 meneos
14 clics

La vida es rara y yo me voy

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Nací en este periódico como profesional del columnismo. Aquí empecé a escribir columnas, aquí me hice conocido en el mundo, aquí he aprendido el valor de la libertad. Con veintisiete años emprendí el camino que ahora, a los cuarenta, cambia de casa. He decidido irme a otro periódico y me voy con el corazón lleno de agradecimiento. Os pido, a mis lectores, que sigáis apoyando este proyecto. Cuando tomo esta decisión, el periódico está en un momento fantástico. Amigos y conocidos me han preguntado el porqué...

| etiquetas: periodismo , comunicacion , prensa
1 0 1 K 16 actualidad
3 comentarios
1 0 1 K 16 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... de mi marcha y he tenido que responder con la sencilla ingenuidad que ha guiado siempre mis pasos: ¿por qué no? Razones hay siempre para cada decisión. Digamos que ha llegado la hora. Esperemos que sea para mejor. Recemos para que a nadie le duela. Os veré por ahí. Escribiendo en esta casa me habéis conocido y os he conocido. Siento por mis lectores de aquí una suerte de afecto familiar.
0 K 19
crob #3 crob
Cuanto eufemismo para decir: mepagan más
0 K 12

menéame