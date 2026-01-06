La vida es rara y yo me voy

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Nací en este periódico como profesional del columnismo. Aquí empecé a escribir columnas, aquí me hice conocido en el mundo, aquí he aprendido el valor de la libertad. Con veintisiete años emprendí el camino que ahora, a los cuarenta, cambia de casa. He decidido irme a otro periódico y me voy con el corazón lleno de agradecimiento. Os pido, a mis lectores, que sigáis apoyando este proyecto. Cuando tomo esta decisión, el periódico está en un momento fantástico. Amigos y conocidos me han preguntado el porqué...