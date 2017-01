En este reportaje nos adentramos en un convento de clausura mexicano para saber qué ocurre entre sus paredes. Siempre quiero saber lo que ocurre entre bastidores. Ya esté fotografiando un partido de béisbol o una función de ballet. Me gusta mirar detrás de las cortinas y ver cómo es en realidad la vida de las personas. Así que cuando me dieron una beca para pasar tres años documentando la vida de las monjas de clausura católicas en México, no lo dudé.