La Vida es una Mierda, y Después te Mueres

Si no le ves sentido a la vida, no le has pillado para nada el sentido a la vida. El sentido de la vida es disfrutarla. Tu vida es creación tuya. No es algo que te ocurre… a no ser que cometas el absurdo error de abandonar tu puesto como arquitecto principal. Todos cometemos ese error en algún momento. Todos olvidamos que estamos a cargo de nuestras propias vidas y que nuestra experiencia vital está en gran medida bajo nuestro control. Pero lo cierto es que vivimos por elección propia.