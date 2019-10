La vida es eterna en cien minutos: la pequeña grandeza de "Diecisiete", de Daniel Sánchez Arévalo

La película Diecisiete, de Daniel Sánchez Arévalo, el autor de AzulOscuroCasiNegro, Gordos, Primos y La gran familia española, es una pequeña obra maestra sobre la grandeza de los perdedores. Hay quien ha visto en ella buenos y tópicos sentimientos facilones, yo no. Yo lo que he visto en ella es cine divertido, profundamente emocionante y sensible. Sí, sensible, porque la sensibilidad no está al alcance de cualquier creador, como no lo está de muchas personas.