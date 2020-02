Dudar es humano, lo que pasa es que no nos gusta hacerlo. Nos gusta mas la seguridad, tener certezas y no instalarnos en la duda, porque eso es complicado. Obliga a pensar mas, a no decidir al instante, a no reaccionar inmediatamente… La creencia nos da la seguridad que busca la condición humana. Y aunque el logos sea lo esencial del ser humano, instalarse en él es complicado.