Víctimas de la Rambla e Hipercor desmontan la acusación de terrorismo contra los CDR

De toda la gente con la que he hablado de ello, nadie entiende nada", confesa Manrique. "No entendemos por qué se tiene que equiparar la animalada de un asesinato con el simple hecho de cortar una carretera o levantar las barrerasen una autopista de Florentino Pérez". Explica que lo ha hablado con una víctima del 11-M, que no entendía cómo se podía acusar Tamara Carrasco, la miembro de los CDR detenida esta semana, por los mismos delitos que los autores de la masacre de Atocha.