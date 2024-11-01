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Víctimas de Epstein reclaman acciones al gobierno de Trump: “¿Quién será el próximo Jeffrey?”

Víctimas de Epstein reclaman acciones al gobierno de Trump: “¿Quién será el próximo Jeffrey?”

Víctimas de Jeffrey Epstein alzaron la voz contra el gobierno de Trump durante una emotiva manifestación cerca de Mar-a-Lago

| etiquetas: epstein , trump , mar-a-lago , pederasta , víctimas , eeuu
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5 comentarios
6 2 0 K 92 actualidad
Cuñado #1 Cuñado
¿Quién será el próximo Jeffrey?

Trump. Será el más grande y más hermoso Jeffrey Epstein de la historia. Que Dios bendiga a América.
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Yorga77 #2 Yorga77
#1 Yo creo que alguno de sus hijos tiene muchas papeletas. :shit:
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Noeschachi #3 Noeschachi
#1 Jared Kushner. Ya lo tienen ahí dentro gobernando en la sombra
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Herumel #5 Herumel
Que se busquen en la CIA/Mossad y ,ahí está.
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Metabarón #4 Metabarón
Víctimas de Epstein reclaman a un cliente y amigo íntimo de éste.
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