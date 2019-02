Víctimas de asesinatos y homicidios cometidos por mujeres en España en sus distintas formas. Año 2019

Listado cronológico (por fecha publicación no de los hechos) de solo ese aproximadamente 50% de sucesos presuntamente cometidos por mujeres y que solo da a conocer la prensa por no ser de la famosa y todo poderosa VG. No los verás entre estos ÚNICOS OFICIALES, por no ser víctimas de hombre heterosexual. Resumen de 14 casos con 15 asesinatos/homicidios (no incluye el 100% de sus formas ni el 100% de casos reales cuyas formas si se incluyen): 6 mortales (4 dolosos, 2 culposos), y 9 intentos frustrados. Víctimas: 8 mujeres y 7 hombres (4 menores