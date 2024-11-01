edición general
Una víctima del fiasco de las pulseras de Aliexpress: «Me hicieron sentir que estaba loca cuando decía que mi maltratador se la había quitado»

Su acosador quebrantó la orden de alejamiento hasta en cinco ocasiones durante los ocho meses que duró el fallo de los dispositivos

Donal_Trom
Realmente no es que las pulseras se adquirieran en AliExpress, sino que se usa la expresión para indicar que eran defectuosas lo cual me parece muy poco serio y además injustificado.
Pacman
#2 Cierto. Ultimamente la calidad de Aliexpress es bastante correcta.
#1 maoma *
- no había dinero para comprar pulseras de calidad ?
- no, hay mucho parásito que alimentar. Gastamos el dinero de la gente en lo que nos da la gana
