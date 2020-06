Vicente Larraga (CSIC): “Nuestra vacuna contra el coronavirus sí podría llegar a los países más pobres"

"Nosotros no utilizamos nada vivo. Usamos ADN sintético. Esto implica que no necesitas una cadena de frío para preservar sus propiedades. Y hay que pensar en ello. Es necesaria una vacuna eficiente para todos. Si tienes una vacuna que te protege, pero necesitas tres dosis, pues no es buena vacuna, porque tiene que llegar a toda la gente que lo necesita. [...] Si están a 20 km del sistema sanitario cercano, recorren los veinte kilómetros una vez. Llevan a sus hijos una vez a vacunar, dos veces raramente, tres veces nunca."