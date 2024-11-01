Las vibraciones en las vías de tren ya ocasionaron en junio una incidencia ferroviaria en Adamuz

Las altas temperaturas y las vibraciones producidas por el tráfico de trenes ya ocasionaron una incidencia ferroviaria en las inmediaciones del municipio de Adamuz (Córdoba) el pasado mes de junio de 2025, que afectó a la circulación de trenes.
- Unas chapas instaladas en los aparatos de dilatación en un viaducto.
- Un fallo en una tarjeta de relés del sistema de señalización
#0 creo que te la van a tumbar por sensacionalista (yo me abstengo de votar negativo).
Yo no he escrito la noticia ni el titular. Pero también es cierto que lo que tú mencionas es la versión oficial.
Y por otro lado, si quieres dar coartada a alguien para que censure, es cosa tuya, pero no tires la primera piedra y luego escondas la mano.
Al ser al revés seguro que cae y se intentará evitar sensacionalismos.
Han habido muchas quejas de las vibraciones antes del accidente.
Suspendieron todas las operaciones en el corredor andaluz por falta de trenes ¿Y no en el corredor catalan?
Yo tambien soy todologo
De momento el patrón se repite:
MazónMoreno Bonilla agradeciendo la rapidez y coordinación al Gobierno.
Mañana... Perroxanxe estaba rascándose la güebada riéndose de las desgracias ajenas y Ogcarpuente tuiteando barbaridades en rrss