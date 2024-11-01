edición general
Las vibraciones en las vías de tren ya ocasionaron en junio una incidencia ferroviaria en Adamuz

Las altas temperaturas y las vibraciones producidas por el tráfico de trenes ya ocasionaron una incidencia ferroviaria en las inmediaciones del municipio de Adamuz (Córdoba) el pasado mes de junio de 2025, que afectó a la circulación de trenes.

Thornton #4 Thornton *
Y aquí tenemos, amiguitos, como un titular intenta generar una sensación de que el accidente se produjo por un mal mantenimiento, cuando, leyendo la noticia, se ve claramente que las incidencias no tienen nada que ver con el punto donde se ha producido el accidente:

- Unas chapas instaladas en los aparatos de dilatación en un viaducto.

- Un fallo en una tarjeta de relés del sistema de señalización

#0 creo que te la van a tumbar por sensacionalista (yo me abstengo de votar negativo).
Beltenebros #8 Beltenebros
#4
Yo no he escrito la noticia ni el titular. Pero también es cierto que lo que tú mencionas es la versión oficial.
Y por otro lado, si quieres dar coartada a alguien para que censure, es cosa tuya, pero no tires la primera piedra y luego escondas la mano.
Fj_Bs #14 Fj_Bs *
#8 Publicado el diario Sur .«Viajaba en el tren anterior y, en la zona del accidente el vagón, dio un salto que se me cayó el portátil de la mesa» Jonathan Gómez, director de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, está aún que le tiembla todo el cuerpo. «Es horrible»,. Recuerda que «cuando ya habíamos pasado Córdoba, por la zona donde ha ocurrido la tragedia, notamos como el tren dio un salto que se me cayó de la mesa el portátil en el que iba trabajando». Afirma, aún sin dar crédito a

…   » ver todo el comentario
kumo #15 kumo
#4 Es lo mismo que pasa cuando hay un incidente/accidente aéreo. "Pues es que una vez ya paso que..." Cuando muchas veces no hay ni coincidencia con el tipo de aparto o sólo coincide algún dato, pero no las causas.
escuadron #17 escuadron
#4 No tengo pruebas pero tampoco dudas de que de ser responsabilidad de alguien de derechas estos titulares vendrían del trio eldiario/publico/elplural, y que harían instaportada en el portal al grito de sobres y demás.
Al ser al revés seguro que cae y se intentará evitar sensacionalismos.
ACEC #1 ACEC
O sea, que hubo dos incidencias leves, al menos una de ellas relacionada con una ola de calor, que ya se solucionaron. ¿que tiene que ver con lo que ha pasado, en pleno invierno?
Paltus #10 Paltus
#1 Exacto, además no es que la circulación se viera afectada por problemas en la vía, sino que una chapa tocó donde no debía y activo el sistema de seguridad de la vía
#2 z1018 *
Altas temperaturas, algo que no había ayer y en cualquier caso no parece haber afectado a los cientos de trenes que han pasado allí desde junio del año pasado.
Ominous #6 Ominous
#2 Sí han afectado, otra cosa es que no te hayas enterado.
Han habido muchas quejas de las vibraciones antes del accidente.
Cehona #9 Cehona *
#6 Algo sabia Ouigo que los demás desconociamos.
Suspendieron todas las operaciones en el corredor andaluz por falta de trenes ¿Y no en el corredor catalan?
Yo tambien soy todologo
Zapa #3 Zapa
Incidencias que según el mismo artículo fueron atendidas. Mezclando churras con merinas, agitando el fantasma de la desinformación...
Paltus #11 Paltus
#3 Y vibración sobre un equipo que se soltó, no que la vía provocase vibraciones. Un artículo bien traído para poder intentar decir que el problema es de la infraestructura.
Zapa #12 Zapa
#11 Más bien preparando el terreno para lo que acabarán diciendo: la culpa es del perroxanxe y del Puente. Dimisión y elecciones.
Paltus #13 Paltus
#12 Tras la Dana, en pocas horas los acólitos ya tenían el argumentario preparado, esto es asi.
Zapa #16 Zapa
#13 Estoy haciendo apuestas con mis allegados a ver cuanto tarde en llegar la orden de Génova.
De momento el patrón se repite: Mazón Moreno Bonilla agradeciendo la rapidez y coordinación al Gobierno.
Mañana... Perroxanxe estaba rascándose la güebada riéndose de las desgracias ajenas y Ogcarpuente tuiteando barbaridades en rrss
#5 Chiapela
El gobierno no es un policía que sólo actúa tras el suceso.
powernergia #18 powernergia
Por lo que se indica en la propia noticia (unas chapas de un puente en otro sitio, y un relé sustituido) nada tiene que ver con lo que pudo pasar ayer.
elmakina #7 elmakina
Algún junta letras se acaba de enterar de que las vías vibran con el paso de los trenes. Le habrá explotado la cabeza...
#19 gershwin
El vocal de asociación ingenieros de caminos Madrid ha insinuado este factor, uno más entre otros, en ARV
