Los viajes en ambulancia en USA pueden dejar facturas sorprendentes y muy caras[eng]

Un paciente recibio una factura de 3.084 euros por un viaje de algo más de 6 kilómetros. A otro se le cobraron 7.130 euros por un viaje desde un hospital que no pudo manejar su caso a otro que sí pudo. El núcleo del problema es que las compañías de ambulancia y las aseguradoras privadas a menudo no se ponen de acuerdo en el precio , por lo que el servicio de ambulancia no se une a la red de la aseguradora. El estudio, realizado la Comisión Federal de Comercio, encontró que el 26 por ciento de estos viajes se facturaron fuera del seguro.