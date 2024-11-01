El viaje de Kash Patel a Hawái —que el FBI afirmó que no fue unas vacaciones— incluyó una actividad de “esnórquel VIP” en el memorial de Pearl Harbor [ENG]

El director del FBI, Kash Patel, participó el pasado verano en una sesión privada de “esnórquel VIP” sobre el USS Arizona durante un viaje a Hawái, según correos electrónicos del gobierno obtenidos por Associated Press. La actividad, que al parecer fue coordinada por el ejército pero no se incluyó en comunicados oficiales del FBI, tuvo lugar en el lugar donde se encuentra hundido el acorazado en el que más de 900 marineros y miembros de la Infantería de Marina permanecen sepultados.