Todos los días elegimos y tomamos decisiones. Desde el qué me pongo, al qué como y el si decido correr a coger ese metro o me espero al siguiente. Y todas estas elecciones marcan nuestro día a día, nuestro modo de vida, y el legado que dejamos detrás. Y yo he decidido que quiero ser yo quien elija mi forma de llevar el día a día y disminuir la huella que dejo en el planeta.