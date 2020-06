El viaje de Donald Trump Jr. a Mongolia para cazar un muflón en peligro de extinción costó 60.000 dólares más

Una expedición a Mongolia con fines de cacería realizada por Donald Trump Jr. en agosto pasado costó cerca de 60.000 dólares más de lo que el Servicio Secreto de EE.UU. reveló inicialmente, según documentos obtenidos por el grupo Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW). En realidad, el viaje de ocho días le costó 76.859 dólares, en vez de los 17.000 originalmente revelados. Los documentos adicionales fueron recibidos después que la organización los solicitara en el marco de la Ley de Libertad de Información.